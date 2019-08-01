​Скандал в "Укроборонпроме": у Зеленского назвали кандидатов на увольнение

Глава набсовета “Укроборонпрома” Айварас Абромавичус считает, что концерн должен провести кадровые чистки в отделах, отвечающих за закупки, финансы и юридическое сопровождение.

Об этом он заявил в эфире “Радио НВ”.

По его мнению, данные сектора концерна являются самыми слабыми.

“Все что касается закупок, финансов, юридических вещей… к сожалению - специалисты с низкой квалификацией. И их нужно поменять”, - сказал Абромавичус.

По словам Абромавичуса, нужно “оценить, что есть хорошего (в концерне, - ред.), остальное поменять”.

“У нас есть те, кто умеет продавать нашу продукцию на мировых рынках. Есть люди с большими знаниями иностранных языков, знают местную культуру, местные подходы и так далее… хотя часто они демонизируются у нас в медиа”, - добавил он.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в июле Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о покупке госпредприятием "Укроборонпром" и оффшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании "Мотор Сич".