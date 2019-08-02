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Путин подыграл Украине с ракетным договором: в России озвучили детали

пятница, 02 августа 2019, 23:42
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Благодаря тому, что США и Россия разорвали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Украина получила шанс на создание собственных современных ракет.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил военный обозреватель из России Павел Фельгенгауэр.

"Украина сейчас может начать делать свои ракеты малой и средней дальности. Специалисты есть. Можно создать свою оперативно-тактическую двухступенчатую ракету, которая сможет пролететь 3-4 тыс. км", - сказал он.

При этом он отметил, что у России сейчас нет "ни технической, ни интеллектуальной возможности" разрабатывать новое оружие.

Подробности о том, чем может аукнутся России новая гонка вооружений с США читайте в материале "Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США".

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