Путин подыграл Украине с ракетным договором: в России озвучили детали

Благодаря тому, что США и Россия разорвали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Украина получила шанс на создание собственных современных ракет.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил военный обозреватель из России Павел Фельгенгауэр.

"Украина сейчас может начать делать свои ракеты малой и средней дальности. Специалисты есть. Можно создать свою оперативно-тактическую двухступенчатую ракету, которая сможет пролететь 3-4 тыс. км", - сказал он.

При этом он отметил, что у России сейчас нет "ни технической, ни интеллектуальной возможности" разрабатывать новое оружие.

Подробности о том, чем может аукнутся России новая гонка вооружений с США читайте в материале "Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США".