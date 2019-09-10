​Apple покажет новый iPhone: что известно на данный момент

Американская компания Apple на презентации 10 сентября в Купертино представит новый iPhone. Однако бюджетный iPhone планируют выпустить только весной следующего года. Мероприятие стартует в 20:00 по киевскому времени.

Ожидается, что преемник бестселлера iPhone SE получит дизайн 4,7-дюймового iPhone 8, флагманскую начинку, но будет иметь более дешевый жидкокристаллический дисплей.

Помимо новых моделей смартфонов Pro iPhones от Apple, которые покажут 10 сентября, в ближайшие несколько месяцев планируется запуск в продажу обновленных MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods. MacBook Pro должен стать самым большим лэптопом в линейке с диагональю 16 дюймов. Также увеличится экран самого бюджетного iPad - с 9,7 до 10,2 дюйма.

Что касается AirPods, то новые модели станут водонепроницаемыми и получат функции активного шумоподавления. В Apple Watch планируют лишь обновить программное обеспечение и добавить новые корпуса.

Первые опубликованные изображения внутренней части подтвердили, что гаджеты iPhone 11 Pro или Pro Max получат батарею рекордной емкости. Кроме того, из-за конструктивных особенностей камера стала занимать значительно больше места, чем в предыдущих моделях.

Новые iPhone выйдут с измененным дизайном

Профильный ресурс 9to5mac сообщил, что новый iPhone 11 будет оборудован таким же дисплеем, какие установлены в смартфонах Samsung Note 10. Apple уже давно использовала дисплеи производства Samsung, однако это первый случай, когда iPhone будет иметь идентичный экран, как и у главного конкурента из Южной Кореи.

Также стало известно, что один из новых iPhone будет доступен в совершенно новом темно-зеленом цвете. Лицевые панели практически не будут отличаться от прошлогодних моделей. А емкость флэш-памяти новых смартфонов составит 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

За месяц до презентации стало известно, что преемники iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r. Учитывая, что X в названии нынешних моделей - это цифра 10 (читается iPhone Ten), новые iPhone будут использовать следующий порядковый номер, но без обозначения римской цифрой.

Тогда же появилась инсайдерская информация о характеристиках серии iPhone 11. В частности, две старшие модели получат экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также тройные камеры в квадратном блоке. Младшей модели достанется ЖК-экран диагональю 6,1 дюйма.

Новый iPhone будет поддерживать стилус

Как сообщил Business Insider, новые iPhone, которые выйдут в сентябре, будут поддерживать стилусы Apple Pencil. Стилус от американской компании был представлен еще в 2015 году, когда Apple выпустила первую линейку iPad Pro. Тогда же, в начале августа появилась первая информация о том, что новинки получат увеличенный аккумулятор, однако цены останутся на уровне прошлогодних моделей.

iPhone 11 получит новейший процессор

Следующая порция новостей о будущем флагмане от Apple поступила в мае. Авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что преемники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получат новый процессор, который производит компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

В том же месяце Apple сняла с производства iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus, так как они "технически и морально устарели". Кроме того, Apple отчиталась, что в I квартале 2019 получила на 5% меньше доходов, чем в прошлом году, а выручка от продажи iPhone сократилась на 5 млрд долларов

Первые изображения iPhone 11

Уже в конце марта профильный портал Slashleaks опубликовал первые чертежи будущего смартфона. Тогда же впервые подтвердилась информация о том, что iPhone 11 нового поколения оснастят тройным модулем камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой.

В китайской соцсети Weibo выложили снимок, на котором перечислены ключевые характеристики всех вариантов новых iPhone с ценами.

Итак, базовый iPhone 11, являющийся прямым потомком нынешнего iPhone Xr выйдет в трех вариантах с 64, 128 и 256 ГБ флэш-памяти по цене $750, $800 и $900 соответственно. Стандартная модель iPhone 11 Pro тоже получит три конфигурации, но объем памяти вдвое выше — 128, 256 и 512 ГБ. За iPhone 11 Pro в зависимости от версии попросят $1000, $1100 и $1200. Наконец, самым дорогим предсказуемо будет топовый вариант iPhone 11 Pro Max, он будет предложен в тех же вариантах памяти, что iPhone 11 Pro. Цены, соответственно, составят $1100, $1200 и $1300 соответственно.

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