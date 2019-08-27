Стив Джобс жив! Сеть взбудоражило фото двойника создателя Apple

В субботу, 24 августа в сети появилось фото из уличного кафе в Каире с человеком, похожим на Стива Джобса.

Снимком неизвестного поделились пользователи Reddit.

На опубликованном фото незнакомый человек, похожий как две капли воды на основателя Apple, сидит в свободной арабской одежде, но без обуви, что подогрело подозрения – Джобс любил ходить босиком, появляясь так даже на деловых встречах. Также у псевдо-Джобса на лице очки, в точности, как те, которые носил легендарный предприниматель.

Скептики заметили, что сам Стив Джобс был выходцем из Сирии, поэтому там такой тип внешности – не редкость. Но поклонники предпринимателя тут же заявили, что он мог побороть болезнь и уйти в подполье, скрываясь, например, в непубличных мусульманских странах.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад в Apple показали модель первого бюджетного смартфона компании - Xr 2019. Поклонники Стива Джобса тут же взорвались шквалом критики и отметили, что удешевление техники за счет отказа от передовых технологий полностью противоречит традициям Apple.