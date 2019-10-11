В Харькове уволили директора уникального военного предприятия: эксклюзивный документ

В пятницу, 11 октября, Алексей Бабич был уволен с должности директора "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова".

Об этом говорится в приказе с подписью главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, который попал в распоряжение редакции "Апострофа".

В заявлении отмечается, что Бабич не смог выполнить условия заключенного с ним в 2017 году контракта, в частности, речь идет о недопущении накапливания задолженности по зарплатам сотрудникам бюро.

Следует также отметить, что решение об увольнении руководством госконцерна "Укроборонпром" было принято после получения служебной записки от главы отделения по финансовым вопросам в концерне.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября стало известно, что с Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ), которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", из-за невыплаты зарплат массово увольняются ведущие сотрудники. Источники сообщили, что после сокращения рабочих часов с предприятия ушли около полусотни специалистов.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал "Крепка ли броня: что происходит с производством бронетехники в Украине" о проблемах на стратегических оборонных предприятиях в Украине.