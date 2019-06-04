​Крепка ли броня: что происходит с производством бронетехники в Украине

На прошлой неделе был назначен новый директор Харьковского завода им. Малышева. Им стал Александр Чурсин, ранее возглавлявший бронетанковый дивизион госконцерна "Укроборонпром". Завод им. Малышева является важнейшим предприятием украинской бронетанковой промышленности, которая сейчас переживает непростые времена, в том числе, из-за различных скандалов, связанных с деятельностью Харьковского КБ по машиностроению им. Морозова – предприятия, на котором разрабатываются все образцы украинской бронетехники. "Апостроф" решил напомнить о важнейших достижениях ХКБМ и о том, что происходит на предприятии сейчас.

В последнее время ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова" оказывается в центре различных конфликтов. Так в конце февраля директор ХКБМ Алексей Бабич был отстранен от выполнения своих обязанностей в связи со скандалом о незаконных контрабандных сделках, вскрытых во время журналистского расследования Bihus.info. В апреле на ХКБМ вспыхнул новый конфликт – коллектив устроил забастовку из-за невыплат зарплат, начавшихся еще в январе.

Еще одна проблема возникла буквально на прошлой неделе – когда "Укроборонпром", сообщил, что военная приемка отказалась принять партию БТР-4 разработки ХКБМ. Корпуса этих машин были изготовлены из финской брони MiiLux Protection. Однако военные попросили подтвердить химические свойства этой брони на соответствие действующим в украинском ОПК стандартам. "Это устаревшие советские ГОСТы, утвержденные еще 30-40 лет назад", - пояснили в "Укроборонпроме". Там заверили, что конструкция БТР-4 допускает использование финской брони, которая, к тому же выдержала все необходимые испытания.

Конструкция БТР-4 допускает использование финской брони

Вообще БТР-4 (помимо новейших танков БМ "Оплот") является предметом гордости харьковских конструкторов. "Впервые в Украине разработан бронетранспортер БТР-4Е, значительно превосходящий по своим тактико-техническим характеристикам - огонь, защита, подвижность - бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80, находящиеся на вооружении армии Украины. Работа отмечена Государственной премией Украины в области науки и техники", - рассказали "Апострофу" в "Укроборонпроме".

Отметим, что БТР-4Е успел принять участие в боевых действиях на Донбассе. На базе БТР-4Е были созданы командирские, штабные, ремонтно-эвакуационные и медицинские специальные машины.

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Дальнейшим развитием БТР-4Е стал бронетранспортер БТР-4МВ, представленный в 2017 году на киевской выставке "Оружие и безопасность". Конструкция корпуса у БТР-4МВ претерпела изменения – если в кабину БТР-4Е можно было попасть через боковые двери, как в автомобиле, то доступ вовнутрь БТР-4МВ возможен только сверху. По замыслу конструкторов, это обеспечивает лучшую защищенность машины при огневом поражении.

БТР-4 МВ - предмет гордости харьковских конструкторов

В конструкторском бюро разработана специальная маневренная малогабаритная транспортная бронемашина "Дозор". Правда, "Дозор" тоже не сразу был принят войсками и в 2016 стал объектом разбирательств, связанных с трещинами в броне, которые обнаружились уже на стадии финальных испытаний. Сейчас документация на производство этой машины передана на Львовский бронетанковый завод. Отметим, что впервые "Дозор" был показан публике в 2004 году, однако лишь война вернула этот проект к жизни.

Лишь война вернула "Дозор" к жизни

Также на ХКБМ модернизировали БТР-70 до уровня БТР-3Е. Его документация была передана для производства на Киевский бронетанковій завод. БТР-3Е также получил боевой опыт на Донбассе

Кроме того, на харьковском КБ начата разработка тяжелой БМП-У, вместо БМП-1 и БМП-2, которые используются в украинской армии, но производятся в РФ. Она является продолжением линейки тяжелой бронетехники. Несмотря на большой опыт в танкостроении, боевые машины пехоты ранее не разрабатывались в Украине.

БМП-У существует можно увидеть в эскизах и макетах

Первые подробности о БМП-У стали известны в 2018 году. Заявлено, что она может перевозить 3 члена экипажа и 7 десантников. Для вооружения БМП-У выбран новый боевой модуль БМ-8, который оснащен 30-мм автоматической пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом, а также управляемыми противотанковыми ракетами "Барьер". Двигатель расположен в передней части корпуса, что обеспечивает более надежную защиту экипажа. Схожее техническое решение принято и в израильских танках Merkava. Как известно, в Израиле очень ценят жизнь военнослужащих – поврежденную боевую машину можно восстановить, а вот человека уже не вернешь.

ХКБМ также принял участие и в ракетной программе Украины. В содружестве с КБ "Южное", идет разработка комплекса управляемых ракет на базе автомобильного транспорта. "Для этого разработаны специальные средства управления, защиты, управления и гидравлические системы», - пояснили в "Укроборонпроме". Изделие известно, как оперативно-тактический комплекс "Гром-2", который создается в интересах иностранного заказчика, но может попасть и в распоряжение ВСУ, причем с расширенными характеристиками.

И наконец, 2 декабря 2015 года на ХКБМ был представлен опытный образец модернизированной 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", получивший название "Верба". Сейчас украинская РСЗО "Верба" принята на вооружение, ее серийное производство будет развернуто на Шепетовском ремонтном заводе в Хмельницкой области. Главной особенностью "Вербы" является возможность комфортно управлять огнем прямо из кабины машины. Это было невозможно в случае с "Градом" - экипажу в любом случае приходилось бы покидать кабину.

РСЗО "Верба" поступила в серийное производство

Итак, помимо продолжающейся доработки танка "Оплот" и модернизации танка Т-64, с начала боевых действий, ХКБМ начало работу или же направило в серийное производство, как минимум, 7 образцов новейшей техники. Наиболее плодотворно предприятие работало в 2015-2017 годах, когда ХКБМ возглавлял Яков Мормило. Именно в тот период предприятие приняло участие в разработке "Гром-2", вело работы над РСЗО "Верба", БТР-4МВ, а также дорабатывало "Дозор". К слову, Яков Мормило вынужден был уволиться с поста директора ХКБМ как раз из-за скандала с броней для легкобронной техники. Экс-директор ХКБМ, придерживался мнения о том, что необходимо работать не с зарубежными, а с отечественными производителями специальной брони, в частности, с Лозовским кузнечно-механическим заводом (ЛКМЗ). Этот завод, к слову, фигурирует и в недавнем скандале с приемкой БТР-4. В "Укрборонпроме", напротив, поясняют, что на ЛКМЗ не могут закалять большие по размерам детали корпуса БТР-4, в то время как из Европы бронелисты поступают в уже готовом состоянии. Дилемма, какую броню лучше использовать – иностранную или отечественную, не решена до сих пор.

Сейчас Яков Мормило занят в разработке комплекса крылатых ракет "Нептун". Огневые испытания этой системы состоялись две недели назад в Одесской области. Как сообщил "Апострофу" новый секретарь СНБО Александр Данилюк, при новом президенте Владимире Зеленском Украина не собирается отказываться от развития ракетных программ. Создание комплексов "Нептун" и "Ольха" это один из наших главных приоритетов. Это сфера, в которой мы достигли прогресса, поэтому конечно будет продолжение», - сказал Данилюк.

Судьба же ХКБМ пока вызывает тревогу, хотя разработки этого конструкторского бюро нужны на фронте здесь и сейчас. Во всяком случае, по данным "Апострофа", финансовые проблемы все еще не решены. Из-за задержки по зарплатам уволилось ядро коллектива - не только рабочие, но и инженерно-технические работники. Также, как сообщили изданию сотрудники ХКБМ, на предприятии несвоевременно выдаются командировочные, отпускные и оздоровительные выплаты, не закупается и не выдается спецодежда, специальное питание и специнструмент.