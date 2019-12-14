Обвинения против Антоненко: МВД показало фото смертельной находки

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко перед обыском попросил брата своей жены вынести из квартиры мину МОН-50, о чем заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" глава ведомства отметил, что до приезда адвоката Антоненко переписывался в соцсетях, разговаривал по телефону и писал смс-ки.

"И там была такая ситуация: он написал человеку, который жил с ним в одной квартире, брату своей жены: срочно иди в квартиру и забери оттуда ту зеленую штуку. И брат его жены забирает эту "зеленую штуку" и выносит из квартиры", - уточнил Аваков.

После этого правоохранители проследили за ним.

"Всего было три версии, куда могли отнести "зеленую штуку". Поэтому, ночью потом были проведены два дополнительных неотложных обыска", - сказал он.

Напомним, что после громких задержаний по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета глава МВД Арсен Аваков показал фото женщины, которая привела в действие бомбу в машине.