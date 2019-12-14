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Убийство Шеремета: глава МВД показал фото женщины, взорвавшей бомбу

суббота, 14 декабря 2019, 08:07
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После громких задержаний по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета глава МВД Арсен Аваков показал фото женщины, которая привела в действие бомбу в машине.

Снимок подозреваемой он продемонстрировал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Следствие считает, что именно эта женщина нажала на устройство, которое удаленно привело в действие бомбу.

"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - заявил Аваков.

Он также отметил, что фигуранты дела в разговорах апеллировали к "некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить". Аваков обратил внимание, что убийство было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления. – Ред.). Это сложнейшее техническое преступление", - отметил глава МВД.

Как сообщал "Апостроф", Печерский райсуд Киева 13 декабря избрал меру пресечения военному медику Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста. По данным следствия, она якобы разведывала местность перед преступлением. При этом обвинения в ее адрес противоречат ее реальному местонахождению.

Волонтера и медика Юлию Кузьменко, которая обвиняется в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю, суд арестовал на два месяца - до 8 февраля 2020 года.

Главного подозреваемого музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко суд также приговорил к аресту на два месяца.

Читайте также по теме материал "Апострофа" - Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета.

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