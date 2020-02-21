"Исчезли" миллионы долларов: у военного завода Малышева возникли большие неприятности

Харьковский завод имени Малышева, который специализируется на производстве и модернизации легкой и тяжелой бронетехники, задолжал "Укрспецэкспорту" огромную сумму.

Об этом говорится в письме от 17 февраля.

В нем говорится, что на протяжении 2019-2020 годов "Укрспецэкспорт" перечислил на счета завода 804 миллиона гривен, в том числе в январе-феврале этого года - 81 миллион. При этом заводом за указанный период передано продукции для продажи на сумму всего 406 миллионов гривен.

В документе говорится, что завод Малышева систематически нарушает сроки передачи продукции, что приводит к нарушению обязательств перед иностранными заказчиками. В итоге это может привести к потере Украиной международных рынков сбыта вооружения и военной техники.

Также отмечается, что обязательства завода по передаче продукции для продажи в 2020 году составляют больше 58 миллионов долларов США.

"С учетом изложенного, информируем Вас, что дальнейшее перечисление средств... невозможно", - говорится в письме.

Как сообщал "Апостроф", в конце декабря 2019 года после скандала на Харьковском КБ им.Морозова - крупнейшем украинском предприятии по разработке бронетехники - был назначен новый директор.