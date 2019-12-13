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В Украине назначен новый директор уникального военного предприятия

пятница, 13 декабря 2019, 14:55
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В пятницу, 13 декабря, подписан приказ о назначении Якова Мормило директором Харьковского КБ им.Морозова - крупнейшего украинского предприятия по разработке бронетехники.

Об этом "Апострофу" сообщил источник в "Укроборонпроме".

Ранее, с 2015 по 2017 годы Яков Мормило уже возглавлял ХКБМ и эти годы считаются одними из наиболее удачных в истории предприятия.

Второе назначение Мормило, очевидно должно улучшить ситуацию на ХКБМ, которое в последнее время вспоминается лишь с многочисленными скандалами, связанными с невыплатами зарплат и невыполнением контрактов.

Напомним, в октябре с должности директора ХКБМ уволили Алексея Бабича.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября стало известно, что из ХКБМ, которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", из-за невыплаты зарплат начали массово увольняться ведущие сотрудники.

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