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Журналист рассказал о незаконной схеме ввоза оборудования из Крыма окружением Курченко

вторник, 09 апреля 2019, 14:08

Компания UBC Сool, входящая в UBC Group, владельцем которой является бизнесмен Игорь Гуменный, завозит в Украину холодильное оборудование для предприятий компаний "Карлсберг", "Сандора" и других по поддельным документам.

Об этом в своем блоге "Курченковский помет" пишет журналист Сергей Иванов.

Согласно данным из таможенной базы, оборудование, которое было произведено в Крыму, поставляется в Украину и страны Европы российской компанией ООО ТД "Холодильное оборудование" из Белгородской области. Однако по факту на этом предприятии никакого производства не зафиксировано.

"Там просто переклеивают бирки на произведенное в Крыму оборудование, для экспорта из РФ в Украину и ЕС. По указанному адресу нет производственных мощностей", - пишет журналист.

В блоге отмечается, что правоохранительные органы игнорируют факт контрабанды.

Иванов отмечает, что Игорь Гуменный ранее владел группой компаний "Экспогаз", известной тем, что именно там начинал свою карьеру бизнесмен Сергей Курченко. Ныне "Экспогаз" входит в бизнес-группу Курченко, а Гуменный тем временем активно развивает свою сеть в России, открыв завод в Татарстане и ресторан в Санкт-Петербурге. В Украине у предпринимателя три завода, один из которых в Крыму, город Красноперекопск.

"Курченко с помощью российской власти прикрывает бизнес Гуменного в оккупированном Крыму и способствует его развитию на территории РФ, Гуменный на паритетных условиях занимается производством и выводом денег в наличные… Географическое расположение активов UBC Group - Крым, Харьков, Винница - создало практически неограниченные возможности для осуществления неконтролируемого государством обращения финансов в единой корпоративной системе из России в Украину и наоборот", - пишет журналист.

"Не жду, что этим заинтересуется Антимонопольный комитет, органы финансового контроля и СБУ. Люди, заводы которых открывает премьер, удивительно стабильно остаются в этой стране нетронутыми", - добавляет автор блога.

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