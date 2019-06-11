​В рейтинге самых дорогих компаний новый лидер: результаты исследования

Американский ритейлер Amazon стал самым дорогим мировым брендом, потеснив с первой позиции прошлогоднего лидера Google.

Об этом свидетельствует рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

За минувший год стоимость бренда Amazon выросла в полтора раза - до $315 млрд. В 2018 г. Amazon был на 3-м месте в списке.

Вторую строчку в рэнкинге в этом году вновь занял американский производитель электроники Apple ($309,5 млрд). IT-гигант Google опустился на 3-ю позицию ($309 млрд).

Корпорация Microsoft заняла 4 строчку, следом идут платежная система Visa, соцсеть Facebook и китайский онлайн-ритейлер Alibaba.

Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 составляется агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP. При составлении списка учитываются финансовые показатели и отзывы потребителей. Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется ежегодно с 2006 года.

Как сообщал "Апостроф", Киев оказался на 13 месте в рейтинге городов мира, где жители больше всего времени тратят в пробках.