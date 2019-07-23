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​ВСУ провели важный тендер для "Буков"

вторник, 23 июля 2019, 12:19
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Украинские военные собираются закупить мультимедийные тренажеры для расчетов зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1".

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Электронные торги провела 96-я Киевская зенитная ракетная бригада. В рамках тендера будут закуплены комплексные тренажеры для обучения расчетов самоходной огневой установки 9А310М1. Их стоимость - 3,2 млн грн.

Также планируется закупить пункт боевого управления 9С470М1 за 2,125 млн грн, станции обнаружения целей 9С18М1 за 532 тыс. грн, а также комплекс моделирования боевой обстановки и восстановления единого информационного пространства для обучения расчетов дивизиона за 2,14 млн грн.

В торгах приняли участие два участника: ФЛП Швец А.Е. и ООО "Конструкторское бюро "Логика". Последнее предложило наименьшую цену.

Сейчас победитель ожидает решение тендерного комитета части.

Как сообщал "Апостроф", ранее МИД России подтвердило факт ведущихся переговоров с Нидерландами по крушению пассажирского самолета Boeing 777 над Донбассом.

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