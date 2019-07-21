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С Кремлем ведутся тайные переговоры по катастрофе MH17: все подробности

воскресенье, 21 июля 2019, 15:34
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В пятницу, 19 июля, МИД России подтвердило факт ведущихся переговоров с Нидерландами по крушению пассажирского самолета Boeing 777 над Донбассом.

Об этом сообщается в ресурсе livejournal.com.

Консультация двух стран проходит в закрытом режиме.

"Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер", – сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса "Бук", привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что"Бук" привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 годамеждународная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 - экс-"министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, экс-"главе разведки" ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ" ДНР Леониду Харченко.

Российская Федерация все обвинения в свой адрес называет голословными и заверяет, что доказательств вины ее военных в крушении Boeing 777 на Донбассе нет, ответственность за трагедию она возлагает на Украину.

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Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию не устраивает доклад международной следственной группы о причастности россиян к крушению Boeing 777 на Востоке Украины в 2014 году.

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