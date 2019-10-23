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Уклоняются от налогов и ответственности: опубликовано расследование о работе онлайн-магазинов парфюмерии в Украине

среда, 23 октября 2019, 13:38
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Популярные украинские онлайн-магазины косметики и парфюмерии избегают обязательств перед покупателями – если приобретенная там косметика навредила здоровью, то ни интернет-магазин, ни производитель, ни ФЛП, указанный в чеке, не понесут ответственности.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии".

Наибольшая проблема интернет-схем, по словам журналистов, - сокрытие магазинами косметики данных о реальном продавце, поскольку ФЛП из документов – всего лишь "прокладки", которые не несут юридической ответственности за товар. Таким образом у покупателей не к кому апеллировать.

Журналисты и юристы проверили магазины makeup.com.ua, notino.ua и parfums.ua. Управляющий партнер юридической компании VIP Consulting Богдан Яблонский уточнил работа этих сайтов не соответствует законодательству по защите прав потребителей и организована так, чтобы "платить минимальные суммы" налогов в бюджет.

Журналисты указали, что на сайте makeup.com.ua нет данных о продавце продукции, что является нарушением закона, и покупатель фактически не может предъявить никому претензии. В выданном за покупку там "чеке" указан лишь поставщик товара, который действует по поручению неустановленных лиц, а при покупке с банковского счета журналисты вышли на ФЛП Давыденко - плательщика единого налога 3-й группы, который перечисляет всего 5% налогов.

"Это может свидетельствовать о схеме обхода налоговой системы, которая происходит совершенно открыто - на глазах у общественности, фискальных и правоохранительных органов", - комментирует Яблонский.

В parfums.ua также не указан продавец товара, при этом безналичную оплату там провести оказалось невозможно. В полученном от них "чеке" не было указано даже название товара и наименование продавца. При покупке через почтового оператора получателем средств оказалось обычное физлицо. Таким образом, магазин полностью избегает уплаты налогов.

Ситуация с notino.ua оказалась сложнее, поскольку платежи за товар должны отправляться в Чехию. На сайте продавец указан – это ООО "Notino", зарегистрированное в Чехии. Во время закупок было выявлено, что получателем средств является украино-канадское СП "Росан", зарегистрированное в Украине, которое и перечисляет средства "Notino". Согласно закону Украины, из этих средств должен быть удержан "налог на репатриацию" около 15%.

"Зарубежная фирма ведет коммерческую деятельность на территории Украины, продает украинцам товары, но не имеет на территории страны официального представительства и деньги выводит в другую страну. И налогов от нее мы не видим", - прокомментировал юрист.

Журналисты призвали Государственную налоговую службу и АМКУ проверить опубликованную информацию, поскольку речь может идти о миллиардах налоговых поступлений, а Госпродпотребслужбу – обратить внимание на несоответствие требованиям законодательства в сфере защиты потребителей.

"Уклонение от уплаты налогов некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, которое ставит их в выигрышное положение по сравнению с легальными должно заинтересовать уполномоченные органы", - говорится в расследовании.

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