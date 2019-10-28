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Apple официально представила AirPods Pro: фото и подробности новинки

понедельник, 28 октября 2019, 19:31
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Компания Apple анонсировала поступление в продажу новой версии наушников AirPods, обладающих функцией шумоподавления, стоимость новинки - 8 250 гривен.

Об этом сообщили на официальном сайте Apple.

Ожидается, что AirPods Pro поступят в продажу в ноябре 2019 года, оформить предзаказ можно уже сейчас.

Функция шумоподавления активируется по нажатию на датчик на наушнике. Таким же образом можно переключится на "прозрачный режим", при использовании которого пользователь услышит некоторые звуки окружающего мира

Комплект с наушниками составляют три пары разных силиконовых насадок.

Защита наушников от влаги и пыли соответствует стандарту IPX4: их нельзя использовать при плавании, но они выдержат дождь или пот.

"AirPods Pro способны проработать до 4,5 часов без подзарядки и более 24 часов при использовании кейса с беспроводной зарядкой. Пятиминутной подзарядки хватит для одного часа прослушивания музыки", - утверждают в Apple.

Как сообщал "Апостроф", раньше компания Apple презентовала ряд новых устройств, продавцы техники Apple в Украине озвучили цены на эти новинки.

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