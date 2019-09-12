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Сколько будут стоить новые iPhone, iPad и Apple Watch в Украине: озвучены суммы

четверг, 12 сентября 2019, 17:47
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Компания Apple презентовала ряд новых устройств - смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro 11 Max, планшет Apple iPad 10.2 и умные часы Apple Watch Series 5, продавцы техники Apple в Украине озвучили цены на эти новинки.

Об этом сообщается на сайте популярной торговой сети.

Так, в Украине представленные устройства будут по следующим ценам:

iPhone 11: от 23 999 гривен (от $699);

iPhone 11 Pro: от 34 999 гривен (от $999);

iPhone Pro 11 Max: от 37 999 гривен (от $1099);

Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10 999 гривен (от $329);

Apple Watch Series 5 40 мм: от 13 699 гривен (от $399);

Apple Watch Series 5 44 мм: от 14 699 гривен (от $429).

Предварительно начало продаж новых моделей Apple планируется на октябрь текущего года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликованы сотни фотожаб, которыми высмеяли внешний вид и стоимость нового гаджета от Apple.

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