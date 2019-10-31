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Вернул контроль: в СМИ рассказали о подготовке Черняком схемы по приватизации Укрспирта

четверг, 31 октября 2019, 10:45
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Нового руководителя государственного предприятия "Укрспирт" Сергея Блескуна курирует бизнесмен Евгений Черняк.

Об этом пишет Politeka.

На прошлой неделе министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил о смене руководства в госкомпании Укрспирт, в Аграрном фонде и в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности руководителя Укрспирта.

"Черняк хочет, чтобы государство за копейки продало Укрспирт, а он за копейки купил. У него во второй раз появилась такая возможность. Назначенный Миловановым Блескун полностью подконтролен Черняку. Черняк открыто обсуждает свои планы по Укрспирту с Миловановым, депутатами от Слуги Народа и руководством Укрспирта", — сообщил источник в Укрспирте.

Несмотря на то, что год назад Черняк завил, что переносит производство брендов "Хортица" и "Мороша" из Украины, он по-прежнему принимает активное участие в жизни отрасли.

"Несколько лет назад Черняк уже предпринимал попытку создания большого монопольного объединения на спиртоводочном рынке. Тогда его партнерами были Абрамов и Анисимов, известные как представители "енакиевской" группировки Юрия Иванющенко. От деятельности Черняка и "енакиевских" лихорадило весь рынок, в частности используя миноритарного собственника Nemiroff Глуся они затеяли рейдерский захват этой компании. В результате Nemiroff потерял лидерские позиции на рынке, которые заняла "Хортица". После Революции Достоинства Черняк попытался выйти из союза с "енакиевскими", между ними начался конфликт, в результате которого Черняк покинул Украину. Теперь он вернулся с новыми партнерами из новой власти и получил картбланш", — сообщил источник.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники "Укрспирта" грозят общеотраслевой забастовкой. Это реакция на изменения в законе о производстве спирта и назначении Блескуна на должность руководителя. Представители объединенной профсоюзной организации сотрудников ГП "Укрспирт" обратились к президенту Владимиру Зеленскому, депутатам Верховной Рады и Кабинету министров с требованием не допустить разрушения отрасли и увольнение работников.

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