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Украинцев с 1 января ждет новое подорожание сигарет: сколько будет стоить пачка

четверг, 19 декабря 2019, 20:31
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Из-за повышения акциза на сигареты, которое происходит ежегодно, согласно закону, принятому еще в 2017 году, цены на сигареты в Украине с 1 января 2020 года вырастут почти на 20%.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Повышение цен связанно в первую очередь с тем, что в 2020 году акциз на сигареты вырастет с 949 гривен за килограмм (нетто) до 1139. Для электронных сигарет и систем нагрева табака создан отдельный код товара (УКТВЭД), а акциз на них составит 1213 гривен (сейчас такой же, как и на обычные сигареты).

Как свидетельствуют подсчеты, в среднем пачка теперь будет стоить около 45 гривен, а стики - около 63.

Повышение акцизной ставки будет продолжаться до 2020 года, когда она должна выровняться с европейскими нормами - 90 евро за 1000 сигарет. В 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год – на 30%, и следующие 7 лет – на 20% ежегодно).

Такое повышение цен приведет к тому, что в 2025 году, когда акциз на сигареты вырастет до нужной отметки, средняя цена за пачку сигарет составит около 90 гривен.

Как сообщал "Апостроф", в Украине в декабре снизились цены на газ: снижение цены составило 622,31 гривен.

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