Сколько украинцы заплатят за газ в декабре: тарифы для всех областей

В Украине в декабре снизились цены на газ: снижение цены составило 622,31 гривен.

Об этом сообщается на сайте Консультационного центра для населения.

Так, самую высокую цену заплатят жители Николаева, Ровного, Запорожья. А наименьшую цену заплатят жители Киева, Кременчуга и Харькова.

Напомним, в октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составила 4 272,76 грн за тысячу кубометров.

Как сообщал "Апостроф", с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это может повлечь за собой подорожание для населения.