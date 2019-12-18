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Сколько украинцы заплатят за газ в декабре: тарифы для всех областей

среда, 18 декабря 2019, 12:45
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Фото: Фото из открытых источников

В Украине в декабре снизились цены на газ: снижение цены составило 622,31 гривен.

Об этом сообщается на сайте Консультационного центра для населения.

Так, самую высокую цену заплатят жители Николаева, Ровного, Запорожья. А наименьшую цену заплатят жители Киева, Кременчуга и Харькова.

Напомним, в октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составила 4 272,76 грн за тысячу кубометров.

Как сообщал "Апостроф", с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это может повлечь за собой подорожание для населения.

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