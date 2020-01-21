Компания Apple начала продавать восстановленные iPhone: сколько они стоят

В Apple приняли решение запустить продажу восстановленных моделей своих устройств iPhone Xs и iPhone Xs Max.

Об этом сообщается на официальном сайте американского производителя.

"Восстановленный" iPhone – это смартфон, в котором обнаружили поломку или брак, после чего вернули на завод и отремонтировали. В Apple обычно существенно снижают цены на такие устройства, притом, что они практически ничем не отличаются от новых и на них также дают гарантию. Продажу таких устройств в компании объясняют заботой об экологии, поскольку ремонт неисправных устройств хоть и дороже, но меньше вредит окружающей среде, чем их уничтожение.

Отмечается, что продавать устройства будут с пометкой Refurbished ("восстановленный"). Их стоимость по моделям будет следующей:

- iPhone Xs 64 ГБ – 699 долларов (16 800 гривен);

- iPhone Xs 256 ГБ – 829 долларов (почти 20 тысяч гривен);

- iPhone Xs 512 ГБ – 999 долларов (24 тысячи гривен);

- iPhone Xs Max 64 ГБ – 799 долларов (19 200 гривен);

- iPhone Xs Max 256 ГБ – 929 долларов (22 300 гривен);

- iPhone Xs Max 512 ГБ – 1099 долларов (26 400 гривен).

Следует отметить, что эти модели смартфонов были сняты с официальных продаж после презентации линейки iPhone 11.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, чтоApple может отказаться от своих фирменных кабелей Lightning для зарядки гаджетов, если Евросоюз примет законодательное решение об едином стандарте для зарядных устройств.