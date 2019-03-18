Активист рассказал о контактах семьи главы НАБУ с крымскими бизнесменами

Лица, которые помогли семье директора НАБУ Артема Сытника продать землю в Крыму, оказались гражданами Украины, которые после оккупации полуострова получили российские паспорта, ведут там туристический бизнес и платят налоги в казну оккупационной власти.

Об этом заявил председатель ОО «Национальна безпекова платформа» Олег Бончинский.

По словам общественного активиста, семья Сытников и гражданка России Небивайлова, на которую Анна Сытник оформила доверенность для продажи земельного участка в Крыму, продолжают «дружить семьями».

«Национальна безпекова платформа» получила доказательства неоднократных визитов Небивайловой вместе с мужем в Киев и их теплых встреч с семьей Ситников уже после того как было оформлено поручение на продажу земли в Крыму, и после того как Артем Сытник стал директором НАБУ, а также после того как был продан участок в Крыму в 2017 году», - отметил Бончинский.

Как сообщил глава организации, 13 марта 2019 на заседании Комитета ВР по противодействию коррупции должны были быть представлены доказательства того, что Директор НАБУ Артем Сытник говорит неправду, заявляя, что не задекларировал доход от продажи принадлежащего его жене участка в оккупированном Крыму, поскольку не обладает никакой информацией по этому поводу. В связи с тем, что заседание Комитета не произошло, материалы и видео были переданы первому заместителю председателя Комитета Юрию Савчуку, а видео, снятое в 2018 году, было опубликовано для общего доступа.

«В конечном итоге каждый сможет самостоятельно оценить уровень близости отношений, просматривая видео со сценой прощания людей, среди которых, безусловно, есть и Директор НАБУ Артем Сытник, и его жена Анна, и гражданка РФ Елена Небивайлова. Также, надеюсь, что общественность, правоохранительные и фискальные органы дадут надлежащую оценку этому видео и установят, где правда в словах Артема Сытника, а где ложь. Ведь Генеральная прокуратура еще в ноябре 2018 открыла уголовное производство по представлению Директором НАБУ недостоверных сведений в декларации, а расследование дела поручила Главному следственному управлению Национальной полиции», - отметил Бончинський.

Ожидается, что Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 20 марта 2019 года все же проведет слушания на тему: «Деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, выполнение возложенных на Национальное бюро задач, соблюдение им законодательства, прав и свобод лиц». Пока неизвестно примет ли участие в его заседании Директор НАБУ Артем Сытник.