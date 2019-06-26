"Укрзализныця" готовит украинцам "сюрприз" с ценами на билеты

Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзализниця" (УЗ) планирует в долгосрочное перспективе поднять тарифы на билеты в пассажирских поездах до рыночного уровня.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект проспекта эмиссии еврооблигаций перевозчика, текстом которого располагает агентство.

В документе указывается, что компания намерена отказаться от перекрестного субсидирования потерь при перевозке пассажиров за счет прибыли от грузовых перевозок.

Отмечается, что компания уже успешно внедрила ценовую политику, которая основывается на уровне спроса и предложения, для своих вагонов Интерсити+ бизнес-класса.

Компания также планирует открыть доступ к рынку ж/д перевозок для частных компаний.

В то же время, в "Укрзализнице" относят дерегуляцию рынка к факторам риска. В компании считают, что усиление конкуренции на рынке грузовых и пассажирских ж/д перевозок в Украине может иметь непредвиденные последствия для компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабмин принял стратегию "Укрзализныци" до 2023 года, которая рассматривает возможность возобновления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.