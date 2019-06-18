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​Соцсети встревожили планы "Укрзализныци" по запуску поездов на оккупированный Донбасс

вторник, 18 июня 2019, 14:19
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Кабмин принял стратегию "Укрзализныци" до 2023 года. Документ пока не опубликован, однако, как удалось узнать журналистам, стратегия рассматривает возможность возобновления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщает LIGA.net.

В документе указывается, что если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%. К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Помимо этого, стратегия описівает два сценария развития железной дороги: оптимистический и реалистичный (базовый) с поправкой, что до 2022 года частным компаниям не будет открыт доступ к железнодорожной инфраструктуре.

Согласно базовому сценарию в 2019 году перевозка грузов по ж/д сократится с 322,37 млн т до 322, 06 млн т, а к 2023 году увеличится до 343,2 млн т.

Согласно оптимистическому сценарию, показателей 2023 года компания достигнет уже в 2019-м.

Среди лидеров по видам грузов в 2030 году по оптимистическому сценарию: 118,8 млн т (25% рынка) - железная руда; 115,6 млн т (24%) - минстройматериалы; 61,2 млн т (13%) - зерно.

ТОП-3 лидера по видам груза в 2030 по базовому сценарию: 80,7 млн т (23% рынка) - железная руда; 74,3 млн т (21%) - минстройматериалы; 52,8 млн т (15%) - зерно.

Также, стратегия описывает политику компании на несколько лет вперед - от организации перевозок и обновление парка до уровня зарплат сотрудников и безопасности движения.

Для ее выполнения дополнительно будут разрабатывать множество законов, постановлений и приказов. Признаются и проблемы коррупции на ж/д.

Антикоррупционными процессами будет управлять специально созданный комплаенс-офис.

Достижение до 2023 года всех целей, определенных стратегией, выписано в документе отдельным пунктом. Правление должно раз в полгода публично отчитываться о том, как проходит реализация.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", руководство "Укрзализныци" создало очередную невыполнимую Стратегию, считает глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко. По его мнению,каждый раз новое руководство "Укрзализныци" пишет новую Стратегию, но забывает о главном – необходимости ее реализации.

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