Цукерберг заявил о новых правилах работы Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил о планах ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах компании.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

"Мы планирует создать эту систему безопасности так, как мы разработали WhatsApp: сфокусироваться на самом главном и частном кейсе - сообщениях - сделать их максимально безопасными, и далее создать больше возможностей для взаимодействия людей, в том числе через звонки, видео чаты, сообщения в группах, сториз, для бизнеса, платежей, коммерции и в конечном итоге для платформ по другим частным услугам", - написал он.

Цукерберг пояснил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться "до полного внедрения шифрования" в сервисы.

"В скором времени я ожидаю, что будущие версии Messenger и WhatsApp станут главными инструментами коммуникации пользователей в рамках сети Facebook", - заявил глава компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее Facebook устроил масштабную чистку российских страниц, выдававших себя за украинские.