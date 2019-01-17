Facebook устроил масштабную чистку российских страниц, выдававших себя за украинские

Администрация Facebook удалила 512 груп, страниц и аккаунтов, которые участвовали в скоординированном недостоверном поведении на Facebook и Instagram.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, выявлено, что две операции проводились из России, одна из которых была активна в нескольких странах, а другая была специфической для Украины.

"Мы не нашли никаких связей между этими операциями, но они использовали подобную тактику, создавая сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они есть и что они делают", - сказано в сообщении.

"Лица, стоящие за этими аккаунтами, в основном представляли себя украинцами, и они руководили различными фейковых аккаунтов, распространяя местные украинские новости на различные темы, такие как погода, протесты, НАТО и состояние здравоохранения в школах. Мы определили некоторое техническое совпадение с деятельностью, происходившей из России перед промежуточными выборами в США, в частности поведение, имевшее характеристики предыдущей деятельности Агентства интернет-исследований (IRA - российская "фабрика троллей". - ред.) ", - заявили в Facebook.

В общем с удаленных страниц и аккаунтов было потрачено около $ 135 000 на рекламу, которая оплачивалась в евро, рублях и долларах США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года администрация Facebook удалила сразу несколько постов украинских пользователей об агрессии России в Керченском проливе якобы за нарушение норм соцсети.