Lenovo представляет в Украине флагман YOGA C930 – наполненный возможностями

Компания Lenovo презентовала на украинском рынке флагман — ноутбук-трансформер YOGA С930. Удобство, гибкость, качественный глубокий звук новинки вдохновили украинских музыкантов и продюсеров на создание особого перформанса, который отразил множество возможностей устройства в художественной форме. Продюсерский дуэт «Wavewalkrs» продемонстрировал как сочетается спонтанность живого звучания с музыкальными композициями, выходящими за рамки классического жанра. Уникальное выступление творческого арт-кластера SmartperformanceDIII стало воплощением вдохновения от новых решений и разрушения границ на пути вперед. Перформанс был создан специально для презентации новинки YOGA С930, а музыкальная композиция YOGA (citysoundsforLenovo) создана музыкантами непосредственно на флагмане.



Продюсерский перформанс

Те, кто выходят за пределы возможного. Те, кто комбинируют, казалось бы, несовместимое. Они не кричат о собственном эго и индивидуальности, они просто создают музыку, которую сами любят. Все это – об уникальном проекте «Wavewalkrs», украинском продюсерском дуэте мультиинструменталистов, известном далеко за пределами страны. Их первые релизы, кавер на Hozier«Takemetochurch», который был записан в коллаборации с талантливой молодой певицей AKINE, и сольные синглы #truthliesи whatisloveстали заметным явлением в прошлом году. Они создают музыку в собственном, неповторимом стиле, который все больше захватывает поклонников. Для презентации LenovoYOGA С930 дуэт создал специальную музыкальную композицию. Кроме того, до конца года запланирован релиз новых синглов «Wavewalkrs».

Делятся впечатлениями участники группы «Wavewalkrs»: «Мы – люди музыкальные, – и звучание окружающего мира не проходит мимо нас. Именно поэтому, работа над данным проектом нас очень вдохновила сразу. Так как основной идеей было воссоздание звучания города. Города – как основной среды нашего «обитания», части нашей повседневной жизни. Город имеет множество своих «звучаний», множество настроений, ритмов и текстур. Все это воплощается в музыкальных волнах, которые мы, собственно, и собирали в одном месте. В городской суете важно быть мобильным и гибким, чтобы все успевать. Именно поэтому, гибкость ноутбука LenovoYOGAC930 играет на руку. Ты можешь сложить его как планшет и очень быстро зафиксировать какие-то идеи. Дополнительное преимущество в том, что вроде бы это сенсорный планшет, но при этом – полноценный компьютер, мощности которого позволяют доступно работать с программами для написания музыки. Так же, однозначный плюс – это достаточно хороший динамик. С ним можно проверить и послушать свою демку, и приятно слушать музыку в целом. Город – это люди. Большое количество разных индивидуальностей. Со своими мыслями, взглядами, стилями, планами. Но тем не менее, когда ты выходишь играть для 15-18 тысяч человек, ты чувствуешь – все они могут объединяться в одну большую энергию. Общее настроение. Ты делишься и обмениваешься энергиями с этими людьми. Незабываемые впечатления. Объединение. Это и привело нас к цели сбора этих впечатлений и деталей в один «музыкальный», населенный, живой, яркий, контрастный, целостный город. Мы финализировали наши впечатления в одну музыкальную форму, которую теперь мы все можем послушать».

SmartperformanceDIII – украинский арт-кластер, который воплощает и популяризирует концептуальную идею перформанса. Режиссер Дарья Стилецкая и хореограф Екатерина Бойченко уже более 6 лет создают уникальные коллаборации с музыкантами, художниками, режиссерами и дизайнерами. Вдохновленные работами японской художницы ShigekiMatsuyama, по случаю презентации новинки, DIII создали особый перформанс в стиле галерейного акта. Основой для выступления YOGA(YOUROBSESSION ~ GALLERYACTION) стали особенности современного трансформера и компании – гибкость и способность слышать запросы пользователей, преодолевать установленные границы, вдохновлять инновационными решениями и менять направление в безграничном желании двигаться только вперед.

Комментирует Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Украине: «Мир изменился. К 2020 году опыт пользователей будет иметь большее значение, чем цена и сам продукт. Уже сегодня команда Lenovo по всему миру воплощает философию компании, где не продукт, а клиент – в центре внимания бренда. Мы собираем отзывы и проводим интервью, чтобы узнать реальные потребности клиентов и определить, как наши продукты могут эффективно решить их задачи. Каждый пользователь – это человек со своими талантами и особенностями, профессиональными потребностями и опытом, и мы благодарны пользователям по всему миру за их вклад в эволюцию продуктов Lenovo, таких как YOGAC930».

Комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине: «YOGA – для компании Lenovo это флагманская линейка, где каждое устройство сочетает инновации и до деталей продуманный дизайн! Утонченный алюминиевый корпус YOGAC930 в изысканных цветах порадует поклонников качественного звука: его уникальный шарнир – это аудиосистема. Аудиосистема, которая всегда направлена на слушателя, смотрит ли он фильм вечером на диване или прослушивает треки в кафе! Мы привыкли ежедневно прослушивать десятки роликов и музыкальных произведений, смотреть фильмы – и этот ноутбук подарит вам новый опыт и захватывающие впечатления».

Ноутбук YOGAC930 можно раскрыть на 360 градусов. Крепкий шарнир, фиксирующий сенсорный экран в любом удобном положении, дает возможность использовать ноутбук как планшет, тент или повернуть клавиатуру на 180 градусов, за экран. Это дает возможность с комфортом смотреть видео в любом месте или показывать презентации коллегам. При таком раскрытии экрана клавиатура автоматически выключается для предотвращения случайных нажатий.



Акустическая система для стильного звучания

Чем может удивить LenovoYOGAC930? Шарнир YOGAC930 – особенный, ведь это акустическая система со встроенным саундбаром, в который установлены четыре динамика мощностью по 2 Вт. Какое бы положение LenovoYOGAC930 не выбрал пользователь, глубокий звук будет направлен в его сторону. Технология DolbyAtmos® обеспечит чистый и объемный звук, а также полное погружение при просмотре фильмов и прослушивании музыки.

IPS-экран с разрешением UHD (3840x2160) и технологией DolbyVision обеспечивает превосходное качество изображения и естественную цветопередачу.

Встроенный стилус LenovoIntegratedPen, который способен распознавать 4096 уровней нажатия, позволяет рисовать или делать записи на экране так же просто, как на бумаге. Для хранения и подзарядки стилуса предусмотрен специальный слот. Эти и другие технологии обеспечивают простое интуитивное взаимодействие и захватывающие впечатления, как от создания, так и просмотра мультимедийного контента.



Мощность и безопасность данных

YOGAC930 оснащен 4-ядерным процессором IntelCorei7-8550U 8-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти в максимальной комплектации. Десяток вкладок в браузере и программы для сведения музыки – с YOGAC930 открываются новые возможности многозадачности. Система и приложения запускаются быстро и работают плавно, ведь ноутбук оснащен SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ.

Также трансформер имеет клавиатуру с подсветкой для комфортной работы и мультимедийных развлечений днем и ночью. Аккумулятор держит заряд до 12 часов – этого хватит на целый день работы или отдыха на природе, а также на длительный перелет. LenovoYOGAC930 оборудован дактилоскопическим сканером, который за секунды считывает уникальный биометрический пароль. Для подключения периферийных устройств в ноутбуке предусмотрен набор портов: USB 3.1 и два USBType-CThunderbolt.

Микрофоны дальнего действия позволяют голосовым помощникам Cortana® и Alexa, установленным на YOGAC930, распознавать устные команды с расстояния до четырех метров даже в режиме ожидания.

В Украине стильный ультрабук YOGAC930 доступен в бронзовом (MICA) и сером (IRONGREY) цветах по цене от 45 143 гривен.



Технические характеристики



Процессор: IntelCorei7-8550U (в максимальной конфигурации)



Операционная система: Windows 10 Home, Windows 10 PRO (в максимальной конфигурации)



Дисплей: IPS, 13,9 дюймов, 300 нит, FullHD (1920x1080), UHD (3840x2160) (в максимальной конфигурации), сенсорный с антибликовым покрытием



Графика: встроенная Intel® UHDGraphics 620



Камера, веб-камера: 1 Мп



Оперативная память: от 8 до 16 ГБ 2400 МГц DDR4



Накопитель : от 256 до 1024 ГБ SSDPCIe



Аудиосистема: DolbyAtmos, четыре динамика мощностью по 2 Вт



Порты : USB-3.1 (Gen 1), 2 x USB 3.1 Type C, combo jack



Батарея: 4-ячеечная, 60 Вт/ч



Сети: Wi-Fi, Bluetooth® 4.2



Габариты: 322 × 227 × 14,9 мм



Вес: 1,38 кг



Цвет: бронзовый (MICA), серый (IRONGREY)

Интерпретацию для Lenovo подготовили:

Композиторы/саунд-дизайн — WAVEWALKRS

Более о творчестве музыкантов можно узнать на их Youtube-канале .

Художник — Виктор Бучковский

Хореограф — Екатерина Бойченко

Дизайнер — Митя Нефть

Художник по гриму — Виктория Бессараб

Видео-сопровождение — Сергей Морж

Креативный директор DIIIcluster— Дарья Стилецкая

Линейные продюсеры — Евгения Карунская и Лилия Вязовская



Для справки:



О компании Lenovo :

Компания Lenovo – мировой лидер в разработке и производстве инновационных технологических решений для дома и бизнеса. Lenovo – это стартовая точка многих открытий для каждого.

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) – технологическая компания с капитализацией 45 млрд долларов США, которая входит в число крупнейших международных компаний FortuneGlobal 500. Удерживая лидерские позиции в течение многих лет, Lenovo предоставляет всему миру надежные, высококачественные, безопасные продукты и услуги, среди которых смартфоны (в том числе бренд Motorola), планшеты, ПК (включая игровую линейку Legion и знаменитые бренды ThinkPad, YOGA), рабочие станции, устройства AR/VR, а также умные решения для дома и офиса. Решения, разработанные Lenovo для центров обработки данных нового поколения (ThinkSystem, ThinkAgile), создают вычислительные мощности и возможности, которые меняют бизнес и общество.

Lenovo работает над тем, чтобы вдохновлять всех и строить разумное будущее, где каждый может процветать.