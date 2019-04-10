​Смартфоны вместо кассы: в Украине запустили эксперимент с "электронным чеком"

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) включила в Государственный реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается что перечень программных комплексов, участвующих в экспериментальном проекте, утвержден приказом Министерства финансов Украины от 26.03.2019 № 121.

В этот перечень вошли новейшие модели 7 отечественных компаний - участников экспериментального проекта и система "E-Receipt (e-Чек) электронный чек", разработанная ГФС.

"Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) до ДФС, покупателю - просматривать информацию о чеков в Электронном кабинете", - говорится в сообщении.

В ГФС предлагают воспользоваться новыми моделями всем субъектам хозяйствования.

Эксперимент будет длиться до 31 декабря 2019 года. По его результатам Министерство финансов примет решение о новейших моделях, которые не подлежат снятию с регистрации, и соответственно, будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

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