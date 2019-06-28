​Хакеры устроили масштабную диверсию против "Яндекса"

Работающие на западные спецслужбы хакеры в прошлом году взломали системы российского интернет-поисковика "Яндекс" и внедрили в него специальные программы для слежки за пользователями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Атака произошла в октябре-ноябре 2018 года. Хакеры использовали программу Regin, которую, как считается, используют спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Какая из этих стран организовала кибератаку, неизвестно. Разведывательные органы всех 5 стран отказались от комментариев.

По данным агентства, хакеры сохраняли доступ к системам "Яндекса" по меньшей мере несколько недель.

Собеседники агентства предполагают, что хакеры искали техническую информацию о том, как "Яндекс" проверяет подлинность учетных записей пользователей. Эти данные могли бы помочь им выдать себя за пользователей "Яндекса" и получать доступ к их личным сообщениям.

Отмечается, что целью атаки была группа разработчиков российского поисковика.

В "Яндексе" подтвердили попытки взлома, не уточнив их источник. Компания заявила, что атаку нейтрализовали в самом начале, до причинения вреда.

"Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", - заявили в пресс-службе поисковика.

Как сообщал “Апостроф”, Представители правоохранительных органов нескольких стран объявили об итогах операции против международной группировки хакеров, которые похитили более 100 млн долларов у 40 тысяч человек с помощью вредоносной программы GozNym.