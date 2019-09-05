​Оплата лицом: в России отличились странной инициативой для граждан

В России хотят запустить систему оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Инициатором новации стала российская телекоммуникационная компания "Ростелеком", которая является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), заработавшей год назад.

По информации источников издания, прототип решения для оплаты лицом "Ростелеком" совместно с банком "Русский стандарт" планируют презентовать на форуме финансовых технологий Finopolis. В рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине. Распространять функцию на широкий рынок могут начать в конце осени.

Для оплаты с помощью ЕБС необходимо будет привязать свою банковскую карту к биометрическому образцу в приложении "Ростелекома" или банка, поддерживающего оплату по лицу. Операции до 1 тыс. рублей будут возможны без предъявления карты, для покупок суммой выше нужно будет ввести проверочный код. Сейчас такая практика работает в Китае.

По словам представителя "Ростелекома", подтвердившего изданию запуск проекта, процедура оплаты лицом "существенно ускорит процесс" покупки.

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