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​В деле о национализации "Укртелекома" появился новый поворот: детали

понедельник, 16 сентября 2019, 12:21
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Верховный суд Украины постановил направить на новое рассмотрение дело против ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 млн долларов пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению инвестпрограммы.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на постановление Верховного суда от 28 августа.

Таким образом Верховный суд отменил решения судов, которые отказали удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ".

Согласно постановлению, в решениях судов первой и апелляционной инстанции не усматривается, на основании каких именно доказательств суды пришли к выводу об осуществлении инвестиций именно на сумму 450 млн. долларов.

"Ссылаясь на наличие в материалах дела ежегодной сметы инвестиций ООО "ЕСУ", суды не обратили внимание, что указанные документы касаются инвестиций или расходов "Укртелекома", а не "ЕСУ". Учитывая неустановление судами предыдущих инстанций всех обстоятельств дела, необходимых для правильного решения данного спора, решение и постановление в части первоначального иска подлежит отмене, а дело - направлено на новое рассмотрение", - резюмировали в Верховном суде.

Напомним, что в октябре 2017 года Киевский хозяйственный суд принял решение вернуть в государственную собственность крупнейшего оператора фиксированной связи – ПАО "Укртелеком".

Своим решением суд разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций "Укртелекома" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Таким образом суд удовлетворил исковые требования Фонда госимущества Украины (ФГИ).

В апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест в акций ПАО "Укртелеком".

В июне прошлого года Кассационный суд приостановил рассмотрение дела по возврату ПАО "Укртелеком" в государственную собственность.

В марте 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказал Фонду Госимущества в удовлетворении иска к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 млн долларов пени.

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