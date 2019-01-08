Стало известно о смерти экс-руководителя "Укрзализныци": фото

Умер украинский менеджер и финансист Максим Бланк, в 2014-2015 годах исполнявший обязанности генерального директора "Укрзализныци".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Лямец.

Как сообщается, 8 января прошли похороны Бланка. Экс-руководителя "Укрзализныци" не стало в начале января в возрасте 44 года после продолжительной борьбы с болезнью.

Бланка неоднократно обвиняли в причастности к коррупции. В частности, после увольнения руководителя "Укрзализныци" Бориса Остапюка Служба безопасности Украины нашла 7 миллионов гривен и 1 миллион долларов в доме Бланка.

В 2014 году Генпрокуратура Украины открыла 4 уголовных дела, в ходе расследования которых выяснилось, что должностные лица "Укрзализныци" причинили ущерб интересам государства на сумму 909 миллионов гривен в сфере государственных закупок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Тернополе утром 4 января умер заслуженный врач Украины Василий Пришляк.