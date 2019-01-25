РУС. | УКР.

пятница, 25 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 января

14:37
Потап поделился подробностями поездки с Каменских в США
14:27
Угроза эпидемии кори в Украине: в сети указали на серьезную причину
14:19
Потепление и новый циклон в Украине: синоптик дала прогноз на выходные
14:15
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций
14:05
В центре Киева водитель "порадовал" пешеходов: в сети показали фото "героя парковки"
14:03
Тарута подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
13:59
Очередное теннисное класико: определились финалисты Australian Open
13:50
Наверное, муза Пушилина: сети ужаснуло лицо "русского мира" на Донбассе
13:50
Звезда фильма "Миссия невыполнима" тайно вышла замуж
13:43
Нацотбор на Евровидение-2019: группа KAZKA рассекретила название конкурсной песни
13:33
"Евробляхерам" в Украине пригрозили серьезными штрафами
13:24
На военном заводе в Харькове задержали подозрительных "фотографов"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Евробляхерам" в Украине пригрозили серьезными штрафами

пятница, 25 января 2019, 13:33

С конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, возрастут до 170 тысяч гривен. В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

"Обращаем внимание, что законодательством устанавливается наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет. К тому же, с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться, возрастут до 170 тыс. грн, а в отдельных случаях предусматривается возможность применения конфискации таких авто", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве напомнили, что вступили в силу законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части о налогообложении и растаможке авто на еврономерах.

Одной из норм предусмотрено освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил тех лиц, которые ввезли такие авто в период с 1 января 2015 до 24 ноября 2018 года и нарушили нормы таможенного законодательства Украины, однако обратились в таможню для их легализации в срок до конца мая 2019 года.

Таможня обратилась ко всем владельцам машин с иностранной или временной регистрацией с просьбой своевременно пройти процедуру оформления транспортного средства.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Невзаимовыгодное партнерство, или для кого зарабатывает аэропорт "Киев" (Жуляны)

Дилерство по-украински

"Золотые" тепловозы: почему вызывает вопросы контракт с американцами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: