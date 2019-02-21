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Porsche Cayenne и другие: названы самые дорогие растаможенные "евробляхи"

четверг, 21 февраля 2019, 15:19

В Государственной фискальной службе сложилось Топ-5 самых дорогих "евроблях", владельцы которых воспользовались льготным режимом растаможки.

Об этом сообщает ЭП.

Это автомобили тех, кто покупал премиальные авто и избегал уплаты налогов, утверждают в ДФС.

В то же время, большинство владельцев "евроблях" покупали их чуть ли не на последние деньги, и отмечали, что не могут оплатить все таможенные платежи. По официальным данным ДФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 000 авто, нуждающихся растаможку.

С даты вступления в силу законов таможенники уже оформили 195,2 тысячи транспортных средств. Результат - более 12 млрд гривен уплаченных налогов. Таким образом, за два с половиной месяца фискалы перевыполнили годовой план доходов от "евроблях" - в бюджете заложены поступления в объеме 10 млрд гривен.

Из общего количества оформленных машин 124000 - это так называемые "евробляхы", которые до этого находились в Украине в режиме транзита или временного ввоза. Остальные - около 71 000 - авто, которые впервые были завезены в страну и сразу получили украинские номера.

По мнению главы "Авто Евро Силы" Олега Ярошевича, большинство из этих авто были ввезены в страну не автовладельцами, а бизнесом.

"Автодилеры бросились завозить авто со скидкой 50% от уплаты акциза. Они сейчас навоз их в Украину, а потом будут реализовывать", - считает Ярошевич.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в Украине 22 февраля акциз для "евроблях" повысят в два раза. Коснется это тех, кто ввез машину как минимум три месяца назад. С конца прошлого года 125 тыс. владельцев "еврономеров" успели легализовать свои авто. Остальным придется либо после 22 февраля растамаживать по общим правилам, либо после 23 мая заплатить огромный штраф.

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