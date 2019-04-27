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Корыто с дымом: соцсети смеются над фото военного корабля Путина у побережья Крыма

суббота, 27 апреля 2019, 06:57
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Российский сторожевой корабль "Сметливый" зашел в оккупированный Севастополь, выпуская в небо огромный столб дыма.

Снимками поделились в одном из блогов на Livejournal.

"Сторожевой корабль модернизированного проекта 01090 "Сметливый" подходит к Севастопольской бухте. 25 Апреля 2019. Старейший боевой корабль в составе ВМФ РФ (из боевых). Как говорят, ветеран еще может развить штатные 30 узлов. Но коптит адски. Что не так с этими котлами…", - говорится в подписи к фотографиям.

"Это стелс-технология. Внучатый племянник умирала Кузнецова", "судя по всему - эксплуатация за гранью безопасности. если один чуть не утонул, то этот может взорваться. эксплуатанты бестолковые - ни ремонта, ни ТО", "дымовая завеса от самолетов НАТО", "Ааааааа, так вот , кто делает облака", "Корыто дымоносное", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее объектом для насмешек стал авианосец "Адмирал Кузнецов", который в 2016 принимал участие в операции воздушно-космических сил России на территории Сирии. Сирийский "поход" корабля сопровождался многочисленными курьезами.

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