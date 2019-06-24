​Транспортный коллапс в Киеве: названа серьезная причина

Ремонтные работы на ключевых транспортных артериях в Святошинском районе Киева привели к появлению серьезных транспортных пробок.

Об этом сообщает "24 канал".

Как пишет издание, сегодня многие жители района и его окрестностей не смогли попасть на работу в центр города. Причина - ремонтные работы одновременно на двух магистралях: Шулявском путепроводе и улицах Борщаговской - Леся Курбаса.

В последнем случае движение не было перекрыто полностью - из трех полос для движения оставили одну. Но существенное ограничение движения привело к масштабным пробкам. Объехать эти улицы другими дорогами нельзя из-за отсутствия мостовых переходов над железнодорожными путями.

Перестал также ходить скоростной трамвай с Борщаговки. Вместо него пустили автобусы, но они не справляются с потоком пассажиров.

В результате на остановках стоят сотни людей. Многие из них идут на работу пешком, несмотря на 30-градусную жару.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в столице образовались огромные пробки сразу на двух путепроводах: Дарницком мосту и мосту Патона.