​Два моста в Киеве застряли в пробке из-за ДТП: карта

24 июня, в понедельник, в столице образовались огромные пробки сразу на двух путепроводах: Дарницком мосту и мосту Патона.

Об этом свидетельствуют онлайн карты.

Так, можно увидеть, что тянучки образовались в сторону центра столицы. Согласно информации, пробки образовались из-за проведения ремонтных работ, к тому же, на Надднепрянском шоссе произошло несколько ДТП.

Как сообщал "Апостроф", с 22 июня начался капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский-Святошино, из-за чего ограничено движение транспорта.

Также ранее сообщалось, что 23 июня движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода полностью ограничат 23 июня с 01:00 до 12:00.