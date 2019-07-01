​Скандал вокруг авиакомпании SkyUp: появились неожиданные детали

Жительница Барышевки Оксана Пасенко, от имени которой был подан иск в Барышевский суд о запрете полетов авиакомпании SkyUp, подала заявление об отказе от якобы своего иска по авиакомпании.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Причиной отказа Пасенко указала, что она никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

"Временно не работаю. Дома отдыхаю. Я иск написала, что я туда (в суд - ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании - ред.)", - заявила она.

Ранее, 24 мая, Барышевский районный суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp на перевозку пассажиров. Такое решение он принял на основании иска за подписью жительницы Барышевки Оксаны Пасенко.

В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Сама Оксана Панасенко в комментарии журналистам заявила, что не подавала иск в суд с такими требованиями и услугами авиакомпании никогда не пользовалась.

Комментируя новость, министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без стрессов для пассажиров. Кроме того, министр увидел в этом решении следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика страны, компании МАУ Игоря Коломойского.