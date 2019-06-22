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Коломойский атакует: опубликованы фото, видео и детали судебного скандала вокруг SkyUp

суббота, 22 июня 2019, 14:04
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Громкое судебное дело вокруг авиакомпании SkyUp Airlines получило дальнейшее неожиданное развитие: как оказалось, гражданка Оксана Пасенко, которая указана в качестве истца в решении Барышевского райсуда, никаких исков в суд не подавала и самолетами авиакомпании не летала.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналистам программы "Схемы" удалось связаться с жительницей города Барышевка Оксаной Пасенко. В разговоре та признала, что никогда не была клиенткой компании.

На прямой вопрос о том, подавала ли она иск против авиакомпании SkyUp, женщина ответила негативно. Также она сообщила, что уже подала заявление в Нацполицию по этому поводу.

"Я иск написала, что я туда (в суд - ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании - ред.)", - заявила Оксана Пасенко.

По данным журналистов, полиция приняла обращение женщины. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУ НП в Киевской области.

Напомним, 24 мая Барышевский районный суд Киевской области остановил лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Комментируя новость министр инфраструктуры Владимир Емельян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без стрессов для пассажиров. Кроме того, министр увидел в этом решении следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика страны, компании МАУ Игоря Коломойского.

Известный блогер Антон Швец на своей странице в Facebook опубликовал интересный разбор скандала.

Подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Атака на SkyUp: большая игра с опасным сценарием для Украины.

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