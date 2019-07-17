Разгорелся скандал с российскими картами Азовского и Черного морей

Россия незаконно распространяет свои электронные навигационные карты на территорию украинских морских пространств.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госгидрографии Украины.

Кроме того, российская сторона продает такие карты через компании Великобритании и Норвегии. Такие действия создают угрозу мореплаванию в Азовском и Черном морях, говорится в сообщении.

"Россия незаконно реализует электронные карты на воды Украины, несмотря на то, что Госгидрография выпускает и продает полную коллекцию карт в зоне своей юрисдикции. Такое перекрытие может привести к техническим ошибкам в навигационном оборудовании судов и привести к гибели моряков. Кроме этого, такими действиями РФ забирает часть украинского рынка сбыта карт, нанося ущерб национальным интересам страны", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что прежнее руководство органа замалчивало эту проблему и пообещали противостоять российским притязаниям на украинские интересы. Так, 13 июня на заседании Гидрографической комиссии по Средиземному и Черному морям в Кадисе (Испания) украинская делегация выразила протест против таких действий РФ.

Также украинская сторона обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, Международной гидрографической организации и соответствующие органы с требованием изъять российские карты.

В ведомстве также пообещали в ближайшее время подать иск против России в Международный суд в Гааге относительно незаконного захвата имущества Госгидрографии в Крыму.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что некоторые европейские государства заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе был российский менеджмент.