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Времени осталось мало: как Запад пытается "продать" Украину Путину

среда, 17 июля 2019, 05:33
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Некоторые европейские государства заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе был российский менеджмент.

Об этом в интервью "Главкому" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, сейчас все больше западных политиков говорит об этом.

"Во Франции явно растут мысли о том, что мы должны остаться на перспективу буферной зоной. Для многих во Франции это выгодно, поскольку есть значительная прослойка политиков и бизнесменов, которые не хотят создавать себе проблемы с Россией и не хотят видеть Украину как часть Европы. Решение ситуации по Украине - это как баба с возу", - отметил он.

Также министр добавил, что в Германии такие мысли также не являются доминирующими. При этом он подчеркнул, что более половины европейских стран готовы стать на сторону России в какой-то момент.

"Вопрос санкций реально важное, но есть стремление к созданию новой "нормальности" с Россией. Я считаю, что это может поддержать более половины европейских стран в какой-то момент. То есть, я об этом могу сказать совершенно серьезно", - заявил Климкин.

Министр подчеркнул, что у Украины осталось крайне мало времени, чтобы изменить ситуацию.

"Времени у нас точно немного. Если посмотреть международный контекст по всем направлениям, то он ухудшается, усложняется. Посмотрите на Ближний Восток, есть кампания в США, есть какие-то торговые споры", - завершил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 июля Верховная Рада не собрала достаточно голосов для увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

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