​Когда украинские вокзалы перейдут в частную собственность: названы сроки

Государственная акционерная компания Укрзализныця планирует передачу железнодорожных вокзалов в концессию в конце 2020 - начале 2021 года.

Об этом в своей колонке для "Экономической правды" сообщил глава правления компании Евгений Кравцов.

"Если посмотрим на опыт Европы, вокзалы являются одним из наиболее привлекательных активов для привлечения частного капитала. Самые распространенные механизмы - это концессия или создание совместного предприятия. Мы работаем со Всемирным банком и IFC (Международная финансовая корпорация, входит в структуру Всемирного банка - ред.) над этим вопросом и имеем амбицию сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 - начале 2021 года", - сообщил он.

С помощью временной передачи вокзалов в частную собственность железнодорожный перевозчик намерен привлечь инвестиции для реконструкции вокзалов, а также найти партнеров для эффективного управления активами компании.

Кравцов подчеркнул, что для запуска механизма концессии новая Верховная Рада должна принять соответствующий закон, проголосованный в апреле 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского сделали неожиданное предложение по "Укрзализныце" и "Нафтогазу".