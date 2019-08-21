Убить и расчленить: у Зеленского сделали неожиданное предложение по "Укрзализныце" и "Нафтогазу"

Государственные компании "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз" нужно разделить на части и продать.

С таким заявлением выступил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

"Как можно сдвинуть "наше судно с густой мели", на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие "монстры" должны быть "убиты" и "расчленены". Те "монстры", которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), должны просто уйти", - отметил представитель главы государства.

Устенко также отметил, что предприятие "Укрспирт" "должно быть полностью приватизировано", а ГПЗКУ и вовсе не нужна стране.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский пообещал, что экономика Украины будет расти по 5-7% ВВП в год, а также анонсировал создание рынка земли и легализацию казино.