RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Владельцев "евроблях" начали штрафовать: налоговики отчитались о собранных штрафах

понедельник, 09 сентября 2019, 17:12
переглянути новину українською

С 22 августа вступили в силу штрафные санкции для владельцев автомобилей на еврономерах. За этот период были оштрафованы 243 водителя.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) в ответ на запрос Зеркала недели.

"Согласно базе данных ГФС, по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил", - говорится в ответе в ГФС.

Льготный период для растаможивания "евроблях" закончился 22 августа. С тех пор водителей, которые ввезли машины в Украину и нарушили срок пребывания таких авто в режиме транзита, начали штрафовать.

В случае превышения срока доставки авто к границе на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигает 170 тыс. грн или авто конфискуют.

Предусмотрена также ответственность за передачу "евробляхи" во владение или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в 34 тыс. грн.

Как сообщал "Апостроф", владельцы "евроблях" получат очередную отсрочку по выплате штрафов за использование автомобилей на иностранных номерах: президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, которым введение таких санкций будет отложено еще на три месяца. Подробнее читайте в материале - Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Золотые" полотенца на фоне транспортного коллапса и скачка тарифов: что делать с аппетитами "Укрзализныци"

"Евробляхи" в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей

Тарифы во вред: как "Укрзализныця" сама себе роет яму

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: