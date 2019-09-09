​Владельцев "евроблях" начали штрафовать: налоговики отчитались о собранных штрафах

С 22 августа вступили в силу штрафные санкции для владельцев автомобилей на еврономерах. За этот период были оштрафованы 243 водителя.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) в ответ на запрос Зеркала недели.

"Согласно базе данных ГФС, по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил", - говорится в ответе в ГФС.

Льготный период для растаможивания "евроблях" закончился 22 августа. С тех пор водителей, которые ввезли машины в Украину и нарушили срок пребывания таких авто в режиме транзита, начали штрафовать.

В случае превышения срока доставки авто к границе на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигает 170 тыс. грн или авто конфискуют.

Предусмотрена также ответственность за передачу "евробляхи" во владение или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в 34 тыс. грн.

Как сообщал "Апостроф", владельцы "евроблях" получат очередную отсрочку по выплате штрафов за использование автомобилей на иностранных номерах: президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, которым введение таких санкций будет отложено еще на три месяца. Подробнее читайте в материале - Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать.