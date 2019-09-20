RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 сентября

20:55
Стало известно о смерти боевика ЛНР, который грозился "дойти до Львова"
20:24
Идея абсурдна: в Кабмине сделали неожиданное заявление о "Гиперлупе"
20:21
Тыквенный суп-пюре со сливками: простой пошаговый рецепт на первое
20:00
Днепр-1 - Карпаты - 2:0 видео матча
19:54
Россия активно играет против сделки "Мотор Сичи" с Китаем - эксперт
19:52
Внезапная "усталость": опубликованы новые фото и видео недавно открытого моста в Киеве
19:22
Жена украинского узника Кремля рассказала о жестоких пытках в российском плену
18:56
Актер сериала "Форс-мажоры" рассказал о начале отношений Меган Маркл и принца Гарри
18:54
Неудачно "подрезал": на заправке под Киевом произошел конфликт со стрельбой
18:50
Транспортный коллапс в Киеве: названы сроки "разблокирования" спальных районов
18:35
Модные луки этой осени: 10 теплых вещей для первых холодов
18:23
Глава МИД опроверг информацию о конфликте с Нидерландами из-за Цемаха
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Идея абсурдна: в Кабмине сделали неожиданное заявление о "Гиперлупе"

пятница, 20 сентября 2019, 20:24
переглянути новину українською

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил об абсурдности проекта Hyperloop в Днепре, которым занимался экс-министр Владимир Омелян.

Об этом сообщает днепровское издание "Наше місто".

"Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее, и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, гиперлупа не будет", – сказал Криклий.

Отметим, предыдущий министр ведомства Владимир Омелян заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки Hyperloop. По словам нынешнего главы ведомства, он Омеляна "уважает и не обижает". Но никто из них при этом "не вспоминает о Гиперлупе".

Hyperloop – разработанная в компании Илона Маска транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 км/ч.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пассажиры поезда Мариуполь - Львов выразили недовольство обслуживанием вагонов, а в частности пожаловались на невыносимую жару.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Золотые" полотенца на фоне транспортного коллапса и скачка тарифов: что делать с аппетитами "Укрзализныци"

"Евробляхи" в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей

Тарифы во вред: как "Укрзализныця" сама себе роет яму

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: