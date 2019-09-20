Идея абсурдна: в Кабмине сделали неожиданное заявление о "Гиперлупе"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил об абсурдности проекта Hyperloop в Днепре, которым занимался экс-министр Владимир Омелян.

Об этом сообщает днепровское издание "Наше місто".

"Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее, и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, гиперлупа не будет", – сказал Криклий.

Отметим, предыдущий министр ведомства Владимир Омелян заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки Hyperloop. По словам нынешнего главы ведомства, он Омеляна "уважает и не обижает". Но никто из них при этом "не вспоминает о Гиперлупе".

Hyperloop – разработанная в компании Илона Маска транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 км/ч.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пассажиры поезда Мариуполь - Львов выразили недовольство обслуживанием вагонов, а в частности пожаловались на невыносимую жару.