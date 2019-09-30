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"Укрзализныцю" планируют разделить на три компании: что будет дальше

понедельник, 30 сентября 2019, 12:18
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Компанию "Укрзализныця" - монопольного оператора железнодорожных перевозок в Украине - планируют разделить на три компании.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Радио Свобода".

Такой законопроект правительство уже разрабатывает совместно с Верховной Радой, отметил министр.

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточны, проблемные. И там будем ставить "кипиай", собственно, минимизировать эти убытки, максимально до нуля. И третий - это прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства. Это грузовые перевозки", - рассказал Криклий.

Каждая из компаний получит своего руководителя, подчеркну министр.

"То есть "стул" будет разделен. Поэтому в любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет уйти, потому что это будут три разных должности", - сказал Криклий.

Как сообщал "Апостроф" ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко предложил разделить на части и продать государственные компании "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз".

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