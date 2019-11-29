В Европе презентовали концепт авто на солнечных панелях: подробности и фото

В Нидерландах компания Squad Mobility разработала прототип автомобиля на солнечных батареях.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Electrek.

По словам генерального директора компании Роберта Ховерса, его крыша из солнечных элементов способна обеспечить прохождение до 9000 км дальности в год в солнечном регионе. Это приблизительно 30 км либо один час езды по городу в день на протяжении 300 дней в году.

При этом в Squad можно дополнительно установить батареи большего размера и заряжаться при помощи простой розетки. Базовая комплектация сможет максимально ускоряться до 45 км/час, однако компания намерена предложить более динамичную модель с максимальной скоростью в 80 км/ч.

Экспериментальный электромобиль предназначен для использования в черте города. Модель отличается сверхмалыми размерами и занимает площадь всего 2 метра квадратных. Это позволяет парковать до четырех авто такого типа на обычном парковочном месте.

Внутри автомобиля могут разместиться два взрослых пассажира. Также над задней осью установлены два дополнительных кресла для детей ростом до 1,25 метра.

Сейчас концепт авто можно заказать лишь на территории Европы. В данный момент производитель собирает предварительные заказы, чтобы начать промышленные поставки электромобиля в 2021 году.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре американский предприниматель Илон Маск представил бронированный электрический пикап – Cybertruck, способный выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия.