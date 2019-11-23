Бронированный Tesla Cybertruck: фото, видео и характеристики электропикапа

Американський предприниматель, инвестор, изобретатель, инженер, миллиардер и руководитель компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck.

Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

Презентация состоялась в Лос-Анджелесе неподалеку от ракетного завода Space X. По данным Forbes, Cyberruck имеет бронированные стеклянные окна, которые основатель Маск назвал "прозрачным металлом". Однако стекло автомобиля разбилось после удара большим стальным шаровым подшипником, хотя до того его испытывали кувалдой.

По словам Маска, кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship: она может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия.

Маск написал в соцсети, что Tesla Cybertruck станет "официальным грузовиком Марса", а вдохновением для ее дизайна отчасти стал фильм "Шпион, который меня любил" о Джеймсе Бонде.

Как пишет Liga.net, размер Tesla Cybertruck – 5,8 на 1,8 метр. Пикап оснащен автоматически адаптированной подвеской, которая может увеличивать клиренс до 40 сантиметров. Tesla Cybertruck имеет автопилот. Запас хода – от 400 до 800 км. До 60 миль (96,6 км) электрокар разгоняется за 2,9 с. Внутри пикапа есть розетки на 110 и 220 вольт.

Всего на рынке будет представлено три версии пикапа: одно-, двух- и трехмоторный. Стоимость – от $39 900 до $69 900.

Первые Tesla Cybertruck начнут производить в конце 2021 года. Версию с тремя моторами запустят в конце 2022 года.

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