Возможен технический дефолт: озвучены сценарии для экономики Украины на 2019 год

В 2019 году позитивный сценарий развития украинской экономики маловероятен.

Об этом говорится в материале экономического эксперта Международного центра перспективных исследований Егора Кияна.

В связи с этим, по мнению эксперта, для украинской экономики возможны три сценария.

Киян считает, что наиболее вероятным выглядит базовый сценарий.

"Согласно ему, переходное правительство не будет рисковать делать значительные изменения и внедрять реформы. Украинская экономика продолжит свой стагнационный тренд развития. С другой стороны, это не вызовет сопротивления со стороны заинтересованных стейкхолдеров и правительство сможет выполнять свои функции", - утверждает Киян.

Второй сценарий, по его мнению, является негативным.

Этот сценарий будет характеризоваться тем, что в период после выборов будут блокироваться решения переходного правительства. В экономике будет ощущаться неопределенность и отсутствие времени для маневра.

"Украина рискует так и не получить транш МВФ и будет не в состоянии выплатить долги. Это приведет к техническому дефолту страны", - утверждает Киян.

Также он предполагает воплощение радикального сценария, хотя и называет его маловероятным.

Согласно этому варианту, президентом станет человек с правыми взглядами и склонностью к принятию радикальных решений.

"Если это будет так, то наиболее вероятным результатом внешней политики будет ухудшение отношений с Западом, серия кризисов в отношениях с западными соседями Украины и эскалация отношений с Россией. Внешняя политика такого президента будет более подвержена риску и, скорее всего, будет более изолированной", - считает Киевлян.

На этом фоне делать изменения в экономической политике будет "нецелесообразно и сложно".

"Но уже после окончательного формирования правительства, важным будет переосмысление экономического развития, иначе Украина не сдвинет с места стагнационный тренд. Тем не менее, с каждым годом, Украина набирается опыта и 2019 может быть чрезвычайно плодотворным", - резюмирует он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Прогресс, регресс или статус-кво: экономические итоги и перспективы Украины.