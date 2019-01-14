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Нацбанк готовит украинцам новые валютные ослабления

понедельник, 14 января 2019, 04:27

Национальный банк ждет условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

"Мы выделили приоритеты, какие ограничения намерены снимать в первую очередь: продажа валютной выручки, Т+1 (требование относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты - ЭП), отмена ограничения на репатриацию дивидендов. Это наш приоритет. Я думаю, что если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну либерализации, то эти ограничения мы будем снимать или уменьшать", - заявил он.

При этом, первыми могут снять ограничения по продаже валютной выручки.

"По отмене обязательной продажи мы уменьшим с 50% до, возможно, 30%. Но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Может мы полностью отменим единоразово это ограничение", - подчеркнул Чурий.

Уточняется, что для этого НБУ должен увидеть позитивные макроэкономические тенденции и в инфляции, и на валютном рынке.

"Бизнес говорит, что они оценивают позитивно саму динамику. Они понимают, что это не ограничения, которые будут действовать постоянно. Мы с середины 2015 года все наши шаги направляем на снятие ограничений. Ни одного нового ограничения мы еще не ввели и не собираемся это делать", - сказал Чурий.

Как сообщал "Апостроф.Экономика", в Украине вступили в силу новые правила обмена валют.

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